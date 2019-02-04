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وزير المالية لـ اليوم السابع: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الأسبوع الجارى

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:53 م
وزير المالية لـ اليوم السابع: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الأسبوع الجارى د. محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تتسلمها مصر قبل نهاية الأسبوع الجارى.
 
وأكدت مصادر لليوم السابع أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال أيام قليلة، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 
وانفرد "اليوم السابع" فى وقت سابق اليوم الاثنين، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
 
وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، أنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
 
 
 

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