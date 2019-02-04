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وزير التعليم العالى لحاكم الشارقة: "اللى بنحس بحبه لبلدنا نحطه جوه قلوبنا"

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:32 ص
وزير التعليم العالى لحاكم الشارقة: "اللى بنحس بحبه لبلدنا نحطه جوه قلوبنا" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى ـ تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة بالإمارات المتحدة هو حاكم وعربى من نوع خاص، ويعرف عنه تعلقه وارتباطه بالعلم والبحث العلمى والعلماء وراعى الأدب والثقافة والفن، فهى تركيبة فريدة ليست متكررة، ويحمل فى جنباته ما تعلمه فى رحاب جامعة القاهرة التى بلغ عمرها الآن ما يقرب من 112 سنة وبها 155 ألف طالب و12 ألف موظف.

وأضاف عبد الغفار، خلال استقبال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لحاكم الشارقة اليوم الاثنين: "نقول لك أبدا لم تأخذ مكانا لطالب مصرى بدراستك فى مصر، لأن الجامعات المصرية كانت وستظل مكانا لكل العرب، والأمة تحتضن وترعى ولا تنتظر مقابل فى أى وقت ولكن الشيخ الذى تخرج فى كلية الزراعة فى العلوم الهندسية الزراعية عام 1971 وحصل على عدد من الدكتوراه فى الفلسفة والجغرافيا السياسية من المملكة المتحدة وعدد كبير من الدكتوراه الفخرية على مستوى العالم والأوسمة والنياشين من كل دول العالم، حصل أيضا على جائزة أكبر من ذلك حب أكثر من 100 مليون مصرى له".

وتابع وزير التعليم العالى: "حب المصريين أعظم جائزة، فكل مواطن بسيط يعلم أن هذا الإنسان يحب مصر بشكل فريد وغريب، ولجأ دائما للتصارع والمصارعة فى كل الأزمات  التى تمر بها مصر، واللى بنحس بحبه لبلدنا نحطه جوه قلوبنا والعكس صحيحن اللى بنحس بضغينة منه يخرج بره قلوب المصريين، وحبنا لهذا الرجل أكثر بكثير من كل النياشين والجوائز، وأرحب بسمو الشيخ سلطان القاسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والحكومة المصرية متمثلة فى الوزارة، وهو دائما ما يحرص على زيارة جامعة القاهرة فى كل مرة يأتى فيها إلى مصر".

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