وزير الاقتصاد الألمانى يلتقى بشباب مبادرة "فكرتك شركتك"

كتبت: هبة السيد

اصطحبت اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال، بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى فى زيارة لمقر مسرعة الأعمال "فلك" التابعة لمبادرة "فكرتك شركتك" والتى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة؛ وذلك بحضور السفير يوليوس جورج لوى السفير الألمانى بالقاهرة، والدكتور شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال.

واستمع الوزراء ووزير الاقتصاد الألمانى إلى شرح مفصل عن المبادرة، وقدم عدد من رواد الأعمال الذين تم دعمهم من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" ومسرعة الأعمال "فلك" فى المرحلة الأولى، شرحا حول مشروعاتهم.

وأشاد وزير الاقتصاد الألماني، بمبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، ودور مسرعة الأعمال "فلك" فى دعم رواد الأعمال المصريين، وقصص النجاح التى يحققها الشباب المصرى من رواد الأعمال، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد من أعلى الدول فى العالم فى مجال ريادة الأعمال، مؤكدا حرص ألمانيا على زيادة دعمها لريادة الأعمال فى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن القيادة السياسية فى مصر تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، ولذلك عملت الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.

وأشارت الى حرص مصر للاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال ريادة الأعمال، داعية وزير الاقتصاد الألمانى إلى دعم مشروعات الشباب، وذلك فى إطار التركيز على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، على أن الدولة تدعم بقوة الاستثمار فى الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والابداع التكنولوجي؛ مستعرضا البرامج التى تقدمها الوزارة للشباب والشركات الناشئة لتحفيز الابداع وتشجيع ثقافة العمل الحر من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، ودعم مشاركة الشركات الناشئة المحلية فى عدد من المحافل الدولية المتخصصة.

وأشار إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال دعم الابداع وريادة الأعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تدشين 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجى بالجامعات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وذلك إلى جانب العمل على تنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيله لبناء صناعة المعرفة وتصميم التطبيقات اللازمة للدفع بعمليات التحول إلى المجتمع الرقمي.

كما أكد الوزير على قدرات الابداعية لدى الشباب المصرى فى مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، وأن الدولة تتيح فرص متميزة لدعم أصحاب الأفكار من خلال مسرعات الأعمال والاحتضان وسبل التمويل المتنوعة، لافتا إلى التباحث لفتح الأسواق العالمية لتصدير الخدمات التكنولوجية وأيضا مناقشة فرص استضافة مراكز البحوث والتطوير للشركات العملاقة فى مصر.

وأكد الدكتور شهاب مرزبان أن "فكرتك شركتك" قامت من خلال شركة مصر لريادة الأعمال بتأسيس مسرعة الأعمال "فلك" والمساهمة فى تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك"، والتى تعمل كمنصة لإطلاق العديد من برامج مسرعات الأعمال وتمتد فى العديد من القطاعات.