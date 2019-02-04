وزير الاتصالات يعتمد التشكيل النهائى لشركة المناطق التكنولوجية خلال أسبوع

كتبت: هبة السيد

يتجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لاعتماد التشكيل النهائى لمجلس ادارة شركة "سليكون واحة" للمناطق التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات خلال أسبوع، حيث سيكون هناك ممثلون من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وبعض وزارات أخرى فى تشكيل المجلس الجديد، يأتى ذلك وسط حوافز استثمارية يتيحها قانون الاستثمار الجديد أبرزها تخفيض ضريبى يصل إلى 50% للمستثمرين فى تلك المناطق.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التشكيل الجديد سيضم ثلاثة ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم الدكتور عادل دانش رئيس شركة القرية الذكية السابق وذلك لمنصب رئيس مجلس إدارة سليكون واحة، والمهندس سامح الملاح المدير التنفيذى السابق لـ"انتل"، حيث يتولى منصب العضو المنتدب، والدكتورة مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وذلك بمنصب عضو مجلس إدارة سليكون واحة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن هناك ممثلين عن الهيئة القومية للبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبعض وزارات اخرى مثل وزارة الاستثمار سيتم اعتمادهم قريبا، مشيرا إلى وجود خطة كبيرة لتعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية وتسويقها بشكل كبير.

وأشار المصادر إلى إعلان ستيفان ريشارد الرئيس التنفيذى لشركة اورنج العالمية أن الشركة ستقوم بتوسيع نطاق عملياتها فى صعيد مصر من خلال افتتاح مركز اتصالات لخدمات شركة اورنج بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والتى من المتوقع أن تتيح العديد من فرص العمل للكفاءات المتوفرة بصعيد مصر وفقا لاتفاقية موقعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشان فضلا توقيع اتفاق بين شركتى فودافون مصر وسليكون واحة لتوسيع نطاق أعمال الشركة فى مصر وخلق المزيد من فرص العمل فى المناطق التكنولوجية الجديدة حيث تسعى لتوفير 600 فرصة عمل خلال عام.

وأكد المصدر أن العديد من الشركات تسعى للاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة وسيتم توقيع بعض اتفاقيات فى هذا الشأن قريبا.

وتم تدشين شركة "واحات السيليكون" فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، وذلك برأسمال مليار جنيه انذاك، ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.

ورفعت الحكومة فى وقت سابق رأسمال شركة سليكون واحة، وذلك بعد موافقتها على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للمساهمة فى رأس مال شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه.

ويأتى إطلاق شركة "سليكون واحة" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 مناطق تكنولوجية خلال العامين الماضيين وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف.