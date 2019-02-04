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نائبة لبنانية: مصر تتخذ خطوات جرئية نحو تعيين النساء فى وزارات كبرى

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:11 م
نائبة لبنانية: مصر تتخذ خطوات جرئية نحو تعيين النساء فى وزارات كبرى ديما جمالى
كتبت: إنجى مجدى
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أشادت النائبة اللبنانية، ديما جمالى، بالخطوات الجرئية التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تمكين المرأة، مؤكدة خلال مشاركتها فى فعاليات برنامج Femparl الذى تتبناه كندا فى مصر ولبنان، لدعم المرأة ومشاركتها فى القيادة والأحداث السياسية، أن مصر لديها دور ريادى لوجود عدد كبير من الوزيرات فيها، مضيفة أن وضع المرأة فى لبنان يشهد تقدما، لكن مصر تتخذ خطوات جرئية نحو تعيين النساء فى وزارات هامة كبرى.

وأضافت جمالى، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن العالم العربى يشهد حاليا فرصة حقيقية لأن تلعب المرأة دورا أكبر فى الحياة السياسية وترى تغييرا نحو الأفضل.

وأعلنت السفارة الكندية بالقاهرة، عن وصول 11 قيادة نسائية عربية إلى القاهرة، للمساهمة فى فعاليات المبادرة الكندية لدعم وتأهيل المرأة للمواقع القيادية فى بلدانهن.

يشارك فى الفعاليات، التى تستمر فى الفترة من 3 حتى 7 فبراير الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والي ،   وزيرة التضامن الاجتماعى،  والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،  والدكتورة رانيا  المشاط وزيرة السياحة، والنائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية العربية فى مختلف دول العالم العربى.

 

 


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