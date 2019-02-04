موجز السادسة.. السيسى يستعرض استراتيجية مكافحة الفقر وتحسين المعيشة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجاً.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واالدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

يلقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كلمته فى ختام مؤتمر الأخوة الإنسانية، المقام فى أبوظبى، بالإمارات العربية المتحدة، والذى بدأها بإلقاء تحية الإسلام باللغة العربية "السلام عليكم"، وذلك فى حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيح الأزهر الشريف.





التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفدًا من خريجى وأعضاء مجلس إدارة لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية (برنامج فولبرايت الأمريكي)، وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة.





لقى 7 عناصر إرهابية مصرعهم فى مداهمات أمنية بالعريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة و3 عبوات ناسفة.

تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.





أكد شيخ الازهر أحمد الطيب فى كلمته اليوم بلقاء الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى ضرورة بوقف استخدام الدين ستارا لأعمال العنف والتخريب.

وتطرق الإمام الأكبر فى كلمته إلى افتتاح أكبرمسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية، قائلاً، إنها مبادرة رائدة من الرئيس السيسى للتقريب بين الأديان دون تمييز .





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ايزيكيال نيبيجيرا" وزير خارجية بوروندي، وذلك بحضور السفير "موسى سليماني" سفير بوروندي بالقاهرة.





ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بعد أن اعتمدها محافظ الإسماعيلية بنسبة نجاح 79.13%.

واعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.13% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.





أكد الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن سلاح حزب الله هو سلاح إيران فى لبنان، موضحا:" السلاح الذى جعل من نصر الله رجلاً فوق القانون وجعل من الحزب أداة لإضعاف الوطنية اللبنانية لصالح الطائفية السياسية الشيعية".





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار منظومة الدولة لتفعيل العمل الإدارى والشمول المال للتيسير على المواطنين لتحصيل المصروفات فى المدارس الحكومية إلكترونيا.





وجهت دار الإفتاء المصرية، كلمة للشباب بناء على طلب لمواطن ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوقف ظاهرة التحرش، وبيان العقاب الذي ينتظر مَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال في الدنيا والآخرة؟.





شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ندوة بعنوان "الحرية في عصر المعلوماتية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وشارك بالندوة أيضًا الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.





قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب البرلمانى الألمانى، "البوندستاج"، إن ألمانيا لديها أفضل الخبرات فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، معربا عن سعادته بعودة شركة مرسيدس للسوق المصرية، متمنيا تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين.





يعانى المواطن القطرى، من تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، فى الوقت الذى يقوم فيه تميم بالإنفاق وتبذير أموال القطريين على دعم الإرهاب، وتحسن وجه نظامه دوليا.





أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال ، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية ، وما يدور بشأنها من مناقشات.





يعانى كثير من المواطنين من فساد أو عدم صلاحية المنتجات بعد شراؤها بسبب غش التجار ويفشلون فى الحصول على حقوقهم مرة أخرى ، وهو الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الوقوع فريسة لجشع التجار .





وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على حذف عقوبة الحبس من نص المادة (6) بمشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية، والتى تتضمن عقوبات على كل من يُخالف نص المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالمشروع.





نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو لدورة مكثفة لذوى الهمم لـ ٣٥ فرداً من ضعاف السمع بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.





قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، إنه على استعداد لدعم مشروع تطوير قصر العينى، مشددا: "نحن على استعداد لدعم مشروع تطوير قصر العينى، والمساهمة فى مشروع الجامعة الدولية فى الشيخ زايد، وتطوير المعامل الدراسية بكلية الزراعة على أحدث مستوى.





لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 أخرين، اليوم الاثنين، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى المار على كمين البرشا، وتم نقلهم لمستشفى ملوى العام، التى قامت بتحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى المنيا .





ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس بعد أن اعتمدها محافظ السويس بنسبة نجاح 75.4%.