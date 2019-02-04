مصر توعى شبابها بالاتحاد الإفريقى على طريقة "س سؤال".. بـ3 لغات

هناء أبو العز

باللغتين الإنجليزية والفرنسية فضلا عن العربية، واكبت الخارجية المصرية العصر الجديد بما يشمله من تكنولوجيا ولغات مختلفة، وطرق للفهم غير تقليدية، وبدأت بتوعية الشباب المصريين والأفارقة وغيرهم، بالاتحاد الإفريقى، وذلك بالتزامن مع قرب تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 خلال أعمال القمة الأفريقية المُقبلة بمقر الاتحاد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدءاً من يوم 10 فبراير 2019 مع تسلم السيد رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندى.





وبدأت الخارجية المصرية صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بصورة تعبيرية عن أولويات مصر فى رئاستها للاتحاد الافريقى هذا العام، والمتمثل فى المحاور الستة الأساسية وهى التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، والتعاون مع الشركاء.





كما واصلت الصفحة متابعة قرائها بأسئلة حول عدد الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية (المنظمة الأم للاتحاد الأفريقى الحالى)؟، وفى أى عام تأسس الاتحاد الأفريقى الحالى؟، وما هو الجهاز الأعلى لصنع السياسات بالاتحاد الأفريقى؟ لتأتى الإجابات مفصلة فى منشورات متتابعة وبطريقة شيقة.