وقال المتحدث باسم حاكم ولاية "سامانغان" أحمد صديق عزيزي - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين - إن الاشتباكات بين الجانبين بدأت صباح أمس الأحد واستمرت لمدة ساعتين، حينما حاولت الحركة المتطرفة جمع ضرائب من مزارعي إحدى القرى الواقعة بالولاية، مما أسفر أيضًا عن إصابة 8 مدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن انتشرت في موقع الاشتباكات صباح اليوم.

يذكر أن حركة طالبان أعلنت مسئوليتها عن وقوع الاشتباك.