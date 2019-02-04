لقي 10 مدنيين على الأقل و7 مسلحين من عناصر حركة طالبان المتطرفة مصرعهم، وذلك خلال اشتباكات وقعت بين عناصر من الحركة الإرهابية وسكان إحدى مناطق ولاية "سامانغان" الواقعة شمالي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية "سامانغان" أحمد صديق عزيزي - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين - إن الاشتباكات بين الجانبين بدأت صباح أمس الأحد واستمرت لمدة ساعتين، حينما حاولت الحركة المتطرفة جمع ضرائب من مزارعي إحدى القرى الواقعة بالولاية، مما أسفر أيضًا عن إصابة 8 مدنيين.
وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن انتشرت في موقع الاشتباكات صباح اليوم.
يذكر أن حركة طالبان أعلنت مسئوليتها عن وقوع الاشتباك.
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