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مصرع طفلين فى حفرة سقطا فيها من لودر بالعاشر من رمضان بالشرقية

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:03 م
مصرع طفلين فى حفرة سقطا فيها من لودر بالعاشر من رمضان بالشرقية الطفلين
الشرقية – فتحية الديب
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لفظ طفلان من عائلة واحدة، أنفاسهما الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، داخل حفرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بعد سقوطهما فيها من أعلى "لودر" كانا يستقله والد أحدهما.

وتلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان،  بورود بلاغ من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم أول العاشر، يفيد انقلاب لودر ووفاة طفلين أسفل منه، أثناء ردم حفرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل "فارس.إ- 11سنة، ونجل عمه "محمد.م- 9 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام سائق اللودر وهو والد الطفل الأول بممارسة عمله، بردم إحدي الحفر بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر، واصطحابه لنجله ونجل شقيقه، الطفلين، انقلب اللودر ما أسفر عن سقوط الطفلين بالحفرة، وفاتهما في الحال.

الطفلين
الطفلين
اللودر
اللودر

 


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