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محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد الدولى للتآخى بين المدن السياحية

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:53 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد الدولى للتآخى بين المدن السياحية جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ وفد الاتحاد السياحى الدولى للتآخى بين المدن السياحية برئاسة سكرتير عام الاتحاد حسين بارنرحيث، وتم بحث توقيع اتفاقية تآخى بين مدينة شرم الشيخ واحدى مدن "زيورخ " الألمانية "جوساو".

كما تم استعراض ومناقشة إقامة ورشة عمل الاتحاد الدولى للتآخى بين المدن السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر 2019 بحضور عدد من عمد المدن الأوروبية السياحية.

وقام المحافظ بتوجيه الدعوة لجميع المشاركين بورشة العمل لحضور الاحتفالية الدينيه الكبرى التى تقيمها محافظة جنوب سيناء كل عام بمدينة سانت كاترين والتى تقام فى السابع عشر من أكتوبر من العام الجارى، حيث لاقت الدعوة موافقة واستحسان الوفد.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى، مفوض المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمى، وإسلام نبيل، رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

 


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