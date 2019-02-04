محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى النموذجى ويأمر بإعداد تقرير عن نواقص الأدوية

بنى سويف - هانى فتحى

قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بزيارة مفاجئة لمستشفى بنى سويف النموذجى، حيث تفقد كل الأقسام الطبية والعلاجية بالمستشفى، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة بها.

وكان محافظ بنى سويف، مهتم بنفسه من التأكد من تواجد الطاقم الطبى بالأقسام والعيادات الخارجية، حيث أمر مسئولى التفتيش والمتابعة بحصر دقيق للطاقم الطبى، مشدداً على ضرورة إلتزام الجميع بمواعيد العمل الرسمية، وأنه لن يسمح بأى تأخير أو غياب غير قانونى.

وأستوضح المحافظ من مدير المستشفى عن كل التخصصات وعدد الأطباء فى كل قسم، موجهاً بتلافى عدد من السلبيات التى لاحظها فى بعض الأقسام الطبية والعيادات الخارجية، مطالباً بإعداد تقرير مفصل عن كل النواقص سواء فى العلاج أو الأجهزة الطبية ليتم التواصل المباشر مع وزارة الصحة والجهات المعنية لسرعة توفيرها.

وتفقد المحافظ أقسام رعاية القلب والمخ والأعصاب، مطمئناً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها، ومستفسراً من المرضى عن مستوى الخدمة، والذين أكدوا توافر الرعاية المناسبة، ووعد المحافظ أحد المرضى بأنه يتم التنسيق مع استشارى ألام أوارام لمتاعبة حالته الصحية بعد الخروج من المستشفى .

وتحدث المحافظ مع بعض الحالالت بعناية القلب، مستمعا لهم عن حالتهم الصحية وعن أحوالهم وظروفهم المعيشية والأسرية.

وفى ذات السياق استفسر المحافظ من الأطباء المختصين عن تلك الحالات ، مطمئناً منهم عنها وعن فترة العلاج، موجها موظفى المتابعة بالديوان العام المرافقين له، فى الجولة بأخذ أرقام تليفونات بعض الحالات الحرجة وذويهم للتواصل معهم أثناء تواجدهم بالمستشفى وبعد خروجهم للاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية والاجتماعية.

وتجول المحافظ داخل أقسام الباطنة والنساء والتوليد والعمليات والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والفيروسات الكبدية والمعامل وغيرها من الاقسام، وكلف المحافظ مدير المستشفى بإرسال تقرير ببعض الأجهزة التى تتطلبها عيادات الأسنان لسرعة توفيرها، حتى يكون القسم الطبى للأسنان متكاملاً ويؤدى الخدمات بالشكل المتكامل، حيث علم المحافظ من أطباء القسم أنه جارى توفير أجهزة أشعة البانوراما وبعض الأجهزة التى يتطلبها معمل الأسنان لتقديم خدمة متكاملة

واستوقف المحافظ حالة طفل تعرض لعقر كلب بمركز إهناسيا، ومعه 5 أشخاص أخرين تعرضوا لهذا الحادث، موجهاً مدير مكتبه المحاسب محمود مغربى بتكليف مديرية الطب البيطرى بإرسال حملة إلى هذه المنطقة للتعامل المناسب مع الكلاب الضالة والعقور.

وطالب المحافظ من وكيل وزارة الصحة بضرورة دراسة مضاعفة الأيام لتواجد استشاريين فى بعض الأقسام والعيادات ذات التخصصات النادرة كالمخ والأعصاب، مشيراً إلى أن يوم واحد لا يكفى نظرا لزيارة الحالات المرضية فى الفترة الحالية.

وتابع المحافظ منظومة العمل بمقرات حملة 100 مليون صحة بالمستشفى، حيث تابع المنظومة بداية من أعماال التحاليل وصولاُ لإجراءات صرف العلاج، وراجع بنفسه جدول المواعيد وأوقات العمل اليومية، مثنياٌ على الجهد المبذول فى إنجاح مبادرة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مستوى محافظات مصر

وتابع المحافظ جانباً من دورة تدريبية يجرى تنفيذها بالمستشفى، تستهدف طاقم التمريض والعمال والفنيين والإداريين للتعامل الطبى السليم وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وفقاً لخطة الدولة فى هذا المجال.

وأكد المستشارهانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، ومشددا على استمرارحملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين،لضبط السلع غير الصالحة،ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لإستعراض مجهودات القطاع الصحى خلال الفترة من ( 16/1 حتى 31/1/2019)،حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 173منشأة متنوعة، وتم سحب 333 عينة، وإعدام 298 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتحرير 129 محضرا، فيما تم استخراج 773 شهادة صحية جديدة.

وشهدت الفترة المذكورة، قيام العلاج الحر بالمرور على 132 من المنشآت الطبية، وتم إنذار 63 منشأة طبية لوجود ملاحظات خاصة بعدم توافر الاشتراطات الطبية ومخالفة مكافحة العدوى،وتم غلق 38 منشأة، فيما تم ترخيص عدد 13منشآة طبية.

وفى مجال التوعية والتثقيف الصحى والسكانى، قامت إدارات الإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة بتنظيم 10 ندوات إعلامية للتوعية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السارية ، والصحة الإنجابية ، والترتيبات الخاصة بالحملة القومية لمرض شلل الأطفال المقرر انطلاقها فى 24 فبراير الجاري، وتنظيم دورتين تنشيطتين للرائدات الريفيات بداية من 21 يناير وحتى 28 من نفس الشهر.

بينما قامت إدارة الثقافة الصحية بتنظيم 22 ندوة تثقيفية عن أمراض سرطان القولون، سوء التغذية، إلتهاب اللوزتين، نزلات البرد، إلتهاب الجهاز التنفسى، الإسهال، حوادث كبار السن، والتغذية السليمة، حيث أقيمت هذه الندوات فى عدد من المواقع منها مكتب صحة 4، حضانة خالد بن الوليد، مركز طبى الغمراوى، حضانة الشروق، دار المسنين بشرق النيل، وغيرها من الأماكن

وتم تدريب 63 ممرضة على أعمال الحضانات والعناية المركزة والكلى الصناعية، وتوزيع 80 ممرضة من خريجات المعهد الفنى الصحى على المستشفيات العلاجية

وفى مجال الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على مستشفيات "الواسطى، رمد بنى سويف، المركز الطبى شرق النيل، ومستفى قروى تزمنت، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية " عن طريق الخط الساخن" لعدد 17 حالة ، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 26 صيدلية عامة و5 مستشفيات و4 وحدات صحية و9 مخازن أدوية.