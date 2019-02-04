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محافظ المنيا يوجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:26 م
محافظ المنيا يوجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - قسم المحافظات
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وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم ثلاث سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى قبلى كمين البرشا بمركز ملوى، والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 14 آخرين.

 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وكلف رئيس مدينة ملوى بتيسير كل الإجراءات الخاصة بمتابعة استخراج تصاريح الدفن للجثث، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمصابين، وأعرب المحافظ عن خالص مواساته وعزائه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 

من جانبها قالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إنه تم نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى ملوى، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام باستثناء اثنين منهم تم تحويلهما لمستشفى المنيا الجامعى، واثنين آخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

 


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