محافظ الغربية يبحث الاستعدادات لمبادرة 100 مليون صحة فى المرحلة الثالثة

عقد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لبحث استعداد المحافظة لمبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة فى المرحلة الثالثة للكشف عن فيرس سى، بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة التعليمى.

واستعرض المحافظ، اخر استعدادات المحافظة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، فى مرحلتها الثالثة، ووجه المحافظ بدقة البيانات الصادرة من وحدات الفحص والعلاج. وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5 مليون من ابناء المحافظة من اجمالى 5 مليون مواطن .

كما استعرض المحافظ ، استعداد المستشفيات والمراكز الطبية واستعداد مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحى لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سى، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة. وأكد المحافظ على استعداد المحافظة جيدا لتنفيذ المبادرة مع تجهيز الفرق الطبية من اطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة.