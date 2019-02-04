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محافظ الدقهلية يبحث تطوير الصرف الصحى ببلقاس بـ12 مليون جنيه

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:32 م
محافظ الدقهلية يبحث تطوير الصرف الصحى ببلقاس بـ12 مليون جنيه جانب من الاجتماع
كتب فريق المحافظات
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طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إعداد برنامج زمنى لتنفيذ تطوير الصرف الصحى بمركز ومدينة بلقاس، والذى سوف يموله صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء بتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه.

كما طلب محافظ الدقهلية إعداد تحديد للشوارع والمنازل التى سيتم فيها تطوير الصرف الصحى، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه مع مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة المنفذة لمشروع التطوير وطلب إعداد جدول زمنى للتنفيذ كل أسبوعين على أن تتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بالتعاون مع مركز ومدينة بلقاس الإشراف على التنفيذ والتأكد من مراعاة الأصول الهندسية للمشروع.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، عن تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، ريف وحضر على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وذلك فى الفترة من 12 وحتى 21 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن الحملة تهدف القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، حكومى _ خاص _ أزهرى، حيث يتم التجريع للتلاميذ من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات للمرور على المدارس، وتهدف الحملة للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وحماية الأطفال من مضاعفات عدوى الديدان المعوية، وتوعية التلاميذ بطرق تجنب الإصابة بالديدان المعوية والتوعية بمدى خطورة الإصابة بالديدان المعوية والأثر السلبى على صحة التلاميذ.


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