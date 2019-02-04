محافظ الأقصر يبحث مع وفد صندوق تحيا مصر تنفيذ مبادرة "نور حياة"

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا تنسيقيا، مع وفد من صندق تحيا مصر، يضم شادي سالم ، نائب مدير إدارة المشروعات بالصندوق، وأحمد خيري ، مدير برنامج الدعم الاجتماعي، وأدهم محمود، مدير برنامج التنمية العمرانية، ومحمد حسن، مسئول التنسيق المجتمعي، وذلك استعدادا لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بالمحافظة، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع، كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة اللواء هشام شادي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد صلاح المندوه، ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، التجهيزات الخاصة بإطلاق المبادرة في المدارس الإبتدائية بمحافظة الأقصر والتي ستبدأ في يوم 10 فبراير الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة، على أن يتم إجراء المسح الطبي لمن يعانون من ضعف الإبصار للمراحل السنية المختلفة في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة بداية من شهر يوليو القادم.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل المبادرة وتذليل كافة العقبات لتنفيذها، وتكليف كافة رؤساء المدن بالتجهيز لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة للتعريف بالمبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام والعمد والمشايخ بالمحافظة في تنفيذ أعمال المبادرة.