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محافظة القاهرة تعلن بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:09 م
محافظة القاهرة تعلن بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، عن فتح باب الترشح للأم المثالية عن عام 2019.

 

وأوضحت العلاقات العامة شروط التقدم، وهى ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما، وأن يتضمن الطلب على قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للجميع، وكذلك ان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل دراسى عالٍ ويستثنى من ذلك الأم للأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة.


كما يتم إرفاق صورة من الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى للأبناء، وألا تكون قد حصلت على الجائزة من قبل.

 


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