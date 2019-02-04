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محافظة الجيزة تنظم مسابقة لتحفيز موظفيها وقسم الإعلام يحصل على المركز الأول

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:46 م
محافظة الجيزة تنظم مسابقة لتحفيز موظفيها وقسم الإعلام يحصل على المركز الأول تكريم الفائزين بمحافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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حصل قسم الصحافة والإعلام بمحافظة الجيزة على المركز الأول فى مسابقة تطبيق بنود مدونة السلوك الوظيفى فى مجال تحسين بيئة العمل والتى تم تنظيمها بديوان عام محافظة الجيزة على مدار الشهر الماضى.
 
كما حصلت الإدارة العامة للمجالس على المركز الثانى والإدارة العامة للجان على المركز الثالث وحصلت الموظفة ساره سيد على جائزة التميز فى الأداء فى ذات المسابقة وشهد الحفل تكريم الطفلة دعاء محمد حسين لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى لعبة الجمباز.
 
وقال اللواء محمد رافت السكرتير العام للمحافظة خلال حفل التكريم إن المبادرة سوف يتم تعميمها على مختلف الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحسين بيئة عمل الموظف مما يساهم بشكل كبير فى تحفيزه على العمل، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى خلق الأمل والطموح لدى الموظف ولها تأثير إيجابى على المردور فى العمل، لافتا إلى أن المسابقة جاءت من خلال مبادرة أطلقتها الأستاذة عزة شريف رئيس الادارة المركزية للمجالس واللجان والمشرف العام على إدارة العلاقات العامه والإعلام.
 
وقد جاءت معايير اختيار الفائزين من خلال لجنة محايدة مكونه من مدير عام الموارد البشرية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام وحدة تطوير العشوائيات.
 
وجاء أسماء المكرمين بقسم الصحافة والإعلام والحاصلين على المركز الأول كالآتى مصطفى محمود رئيس قسم الصحافة والإعلام بالمحافظة وأعضاء القسم كلا من نهله أحمد ورونايدى مصطفى وكريم زينهم وأحمد نبيل وأحمد ممدوح وهدى زكريا وسالى حامد وهناء عبيد.
 
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