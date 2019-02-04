وقال لافروف - في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا لفتح قاعدة عسكرية ثانية في قرغيزستان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن : " هذه ليست مبادرتنا، لقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال الأمن " .

يذكر أن بيشكيك أعلنت في وقت سابق اليوم ، أن الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف ، بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيشكيك، سير التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان في مارس القادم، واجتماع اللجنة الحكومية الروسية-القرغيزية.