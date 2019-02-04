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لأول مرة.. البابا فرانسيس وشيخ الأزهر يقيمان فى بيت واحد بالإمارات.. صور

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:44 ص
لأول مرة.. البابا فرانسيس وشيخ الأزهر يقيمان فى بيت واحد بالإمارات.. صور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس
كتب هيثم سلامة
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لأول مرة فى التاريخ، استقل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، سيارة واحدة علاوة على الإقامة فى بيت واحد خلال تواجدهما فى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى مؤتمر لقاء الأخوة الإنسانية .

ونشر حساب لقاء الأخوة الإنسانية،  صورة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف برفقة بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، خلال ركوبهما سيارة واحدة ، وعلق قائلاً:" التواضع والتسامح متمثلا فى شخصيتين عظيمتين.. البابا فرانسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان فى بيت واحد، يحدث لأول مرة فى التاريخ على أرض الإمارات".

البابا وشيخ الأزهر

البابا وشيخ الأزهر

يذكر أنه قد استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، والتى تعد الزيارة الأولى للبابا لدول الخليج، حيث يشارك فى لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

البابا وشيخ الأزهر يستقلان سيارة واحدة ويقيمان فى بيت واحد
البابا وشيخ الأزهر يستقلان سيارة واحدة ويقيمان فى بيت واحد

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بابا الفاتيكان

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