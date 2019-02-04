كندا تخصص 53 مليون دولار لمساعدة أزمة اللاجئين الفنزويلية

أوتاوا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، تخصيص 53 مليون دولار لمساعدة أزمة اللاجئين الفنزويلية مع استضافتها قمة مجموعة (ليما) في العاصمة الكندية.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - خلال كلمته في العاصمة أوتاوا - "سيذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى الشركاء الموثوق بهم والبلدان المجاورة لمساعدتهم على دعم فنزويلا والفنزويليين".

وتشهد القمة اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة (ليما) "كندا والأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وجيانا وهندوراس وبنما وباراجواي وبيرو وسانت لوسيا" مع ممثلين من دول أخرى مثل (المملكة المتحدة)؛ لمناقشة سبل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، كما يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في الاجتماع من خلال خاصية (الفيديو كونفرانس).

ووفقًا لجدول أعمال القمة فإن أعضاء مجموعة (ليما) سيناقشون المساعدة الاقتصادية لفنزويلا، فضلا عن الوضع الإنساني واللاجئين في البلاد، كما تسعى كندا والدول الحليفة لها لمناقشة سبل مواصلة دعم المعارضة للحفاظ على الضغط على النظام والدفع باتجاه انتخابات جديدة.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء فنزويلا منذ أن بدأ الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الثانية في العاشر من يناير، وقد تم انتخابه العام الماضي في تصويت اعتبرته كندا والولايات المتحدة ودول أخرى "غير شرعي".

وأعلنت كندا والولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي ودول آخرى الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا، بينما أعلنت دول روسيا والصين وتركيا دعم مادورو.