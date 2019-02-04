"كمبوديا" ..الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن دراسة أعدها معهد التنمية الألماني أن بريطانيا لن تكون وحدها من سيدفع ثمن "الخروج"، بل ستتأثر دول حول العالم، ولكن ربما الأكثر تضررا ستكون دولة كمبوديا جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه مع اقتراب الموعد النهائى للخروج فى مارس المقبل، كثر الاهتمام بتأثير "بريكست" على الاقتصادين البريطانى والأوروبى، ولكن وجدت دراسة معهد التنمية الألماني ، والتي نُشرت هذا الشهر ، أن التأثير يمكن أن يكون كارثيا خارج أوروبا ، مما يدفع ملايين الناس في البلدان النامية إلى الفقر المدقع.

وكتب الباحثون "يمكن أن يزيد خروج بريطانيا من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في دول لديها اتفاقية "كل شئ باستثناء الأسلحة" التجارية مع أوروبا بنحو 1.7 مليون".

وأضافوا "هذه تقديرات متحفظة للتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا؛ فهي لا تأخذ في الحسبان الآثار الإضافية لعدم اليقين ، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ، وانخفاض إنفاق المعونة ، والتحويلات المالية والاستثمارات ".

وبموجب اتفاقية "كل شيء إلا الأسلحة" (EBA) ، يمكن أن تقوم 49 دولة من أقل البلدان نمواً بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم جمركية. مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الوشيك ، لن تتمكن هذه الدول الضعيفة من الوصول إلى سوق المملكة المتحدة.

وإذا كان من المقرر عقد "عملية خروج بريطانيا صعبة" - وهي العودة إلى قواعد التجارة في منظمة التجارة العالمية - فوجد المؤلفون أن كمبوديا سوف تتأثر بأكبر عدد من أقل البلدان نمواً، حيث تعتمد أكثر من غيرها على سوق المملكة المتحدة، بنسبة 7.7 ٪ من صادراتها.

وقال جايانت مينون ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك التنمية الآسيوي ، إن الأسواق الأخرى التي تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية يمكن أن تخفف من خسارة صادرات كمبوديا. ويمكن أن يسهم ذلك أيضا في تنويع كمبوديا لأسواقها التصديرية.