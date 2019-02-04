"كريم باص" تتوسع لـ 24 خط جديد فى القاهرة والجيزة وتبدأ العمل فى الإسكندرية

تقرير خاص

أعلنت كريم مصر – الشركة الرائدة في مجال النقل التشاركي الذكي – عن إطلاق خدمة كريم باص لتشمل محافظة الإسكندرية بدءًا من يوم 28 من يناير الماضي، و ذلك بعد أن اطلقت الخدمة بنجاح في القاهرة والجيزة في ديسمبر من العام الماضي. و قد قامت الشركة بزيادة عدد خطوطها الرئيسية لتصل الى 24 خط لتغطية المناطق الرئيسية في الثلاث محافظات.

وتعد كريم باص أول خدمة للنقل الجماعي الذكي توفر خاصية "حسب الطلب" بأوقات مختلفة وخطوط ثابتة مما يتيح تجربة مريحة وسهلة وبأسعار مناسبة لكافة شرائح المستخدمين في المجتمع.

في الإسكندرية، أضافت الشركة خطين جديدين لتغطية الأماكن ذات الكثافات السكانية المرتفعة لتمتد التغطية من الاكاديمية في أبو قير الى كارفور سيتي سنتر. أما في محافظتي القاهرة والجيزة، فتغطي الخطوط الجديدة مدينة السادس من أكتوبر والواحات وحدائق الأهرام والتجمع الخامس والقرية الذكية والمهندسين ومدينة نصر وهليوبوليس والمعادي والهرم.

و قد بدأت كريم خدمة كريم باص بعد دراسة شاملة لحاجات السوق المصري وخاصة مجال النقل الجماعي، حيث تعمل الشركة على خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات الجماعية العامة. و قد حرصت شركة كريم مصر على تقديم خدمة متكاملة ذات خاصيات جديدة، مثل خاصية "حسب الطلب" والتي لا تستدعي الحجز المسبق للرحلات، بل تتيح طلب الباص فورًا مثل خدمات النقل التشاركي الأخرى، حيث تنطلق رحلة جديدة كل 10 – 20 دقيقة تمر أثنائها الباصات على عددًا من نقاط التوقف على طول الخط،. كما توفر الخدمة خاصية "Walk in" والتي تتيح للمستخدم الذي لم يتمكن من استعمال هاتفه لحجز الرحلة أن يستقل الباص أثناء تواجده على خط مرور كريم باص من خلال الحجز عن طريق الكابتن.

هذا وقد صرحت، هدير شلبي، مدير قطاع النقل الجماعي في شركة كريم، قائلة: "يأتي إطلاق خدمة كريم باص كانعكاس لفلسفتنا التي نحرص فيها على تسهيل حياة المواطنين من خلال فهمنا العميق للثقافة المصرية وحاجة المستخدم المصري ومنظومة النقل الجماعي. وفي ظل إرتفاع الأسعار المستمر للوقود وخدمات التنقل في مصر، فقد رأت كريم أن تقدم كريم باص بأفضل قيمة سعرية. كما توفر وسيلة دفع سهلة عن طريق إظهار بطاقة حجز الرحلة و الدفع النقدي. و تناسب الخدمة الشريحة الأكبر من المجتمع التي تتكون من الطلبة والعاملين الذين يضطرون لقطع مسافات كبيرة للذهاب إلى جامعاتهم اوأماكن عملهم."

كما أضافت شلبي: "تهتم الشركة بسلامة الراكبين و الكباتن وتعمل على أن تقدم لهم خدمة آمنة ومريحة، فتقوم بتقديم تدريب دوري للكباتن بالإضافة إلى التأمين على الرحلة للكباتن و العملاء، ولضمان سلامة الركاب تأتي الحافلات مزودة بنظام "Telematics" الذي يراقب سرعة الباص و جودة القيادة لضمان رحلة آمنة للجميع".

وقالت شلبي أن الخدمة توفر حافلات حديثة مزودة بمقاعد مريحة وتكييقات للهواء. وقد أنشأت الشركة مركز لخدمة العملاء للرد على استفسارات وأسئلة المستخدمين مما يعكس مدى اهتمام كريم بعملائها وحرصهم على أن التواجد لخدمتهم على مدار الساعة.