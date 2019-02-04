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فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: العناصر المتطرفة اتخذت أساليب جديدة لتنفيذ عملياتهم

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:22 ص
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: العناصر المتطرفة اتخذت أساليب جديدة لتنفيذ عملياتهم جانب من ندوة اكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة أن البلاد تواجه أخطارا كبيرة من خلال الجماعات الإرهابية والتى تهدف لهدم البلاد وعدد من الدول المحيطة، مضيفا أن وزارة الداخلية وقواتنا المسلحة قدموا تضحيات كبيرة للقضاء على تلك الجماعات ونجحوا فى ذلك إلا أن هناك عددا من تلك العناصر تحاول زعزعة استقرار البلاد.
 
وأكد مساعد وزير الدخلية في كلمة له بمركز بحوث الشرطة، أنه انطلاقا من حرص وزارة الداخلية فى متابعة العناصر الإرهابية والقضاء عليها فقد رصدت الأجهزة الأمنية اتخاذ تلك العناصر عدد من الشقق المستأجرة والتى يتخذونها مكانا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
 
وأضاف مساعد الوزير أن مكافحة الإرهاب لا يعد عملا أمنيا فقط ولكن عملا جماعيا يجب أن تتعاون فيه كافة مؤسسات الدولة بالإضافة للمواطنين من خلال تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للقضاء على تلك الجماعات المتطرفة.
 
وجاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة والتى أقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتستعرض الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
 
 
 

 


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