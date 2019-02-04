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عامل يشرع فى قتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته ببولاق الدكرور

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:09 م
عامل يشرع فى قتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته ببولاق الدكرور كلابش-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته داخل مسكنه ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

وتلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. 


وبإجراء التحريات تبين أن عامل طعن المصاب بسكين بعد عودة المتهم لمسكنه وعثوره على المصاب بصحبة زوجته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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