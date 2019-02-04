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ضبط 4068 هاربا من أحكام وتحصيل 128640 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:33 م
ضبط 4068 هاربا من أحكام وتحصيل 128640 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4068 هاربا من أحكام، منهم 2888 حكم فى غرامات، و 993 حكم فى جنح الحبس الجزئى 150 حكم فى المستأنف، و 30 حكم فى مخالفات، و7 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 128640 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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