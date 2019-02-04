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صور.. وفد من شباب بورسعيد يزور العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:06 م
صور.. وفد من شباب بورسعيد يزور العاصمة الإدارية الجديدة وفد من شباب محافظة بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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زار  وفد من شباب محافظة بورسعيد برفقة الدكتور محمد هانى غنيم ،  نائب محافظ بورسعيد ، واللواء محمد التايب مستشار المحافظ للإعلام والعلاقات العامة ، العاصمة الإدارية الجديدة ،  تفقد خلالها الوفد  منطقة مجمع الوزارت ومجلس النواب ومسجد الفتاح العليم وكائدرائية ميلاد المسيح، ومنطقة المساكن الإدارية والمنطقة السكنية وذلك في إطار حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تنظيم رحلات لشباب بورسعيد للتعرف علي المشروعات القومية التي تجري علي أرض مصر وسبقتها زيارتين لمشروع تنمية شرق بورسعيد وتطهير بحيرة المنزلة.
 
وأبدي الشباب ، إعجابهم بانجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ذات الطابع الهندسي الحديث كما أبدوا امتنانهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية للنهوض بكافة سبل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمضي قدما نحو مستقبل أفضل للشعب المصري.
 
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وفد من شباب محافظة بورسعيد
وفد من شباب محافظة بورسعيد

 


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