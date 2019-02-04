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صور .. تعرف على توصيات ندوة وزارة الداخلية حول آليات صناعة الأمن

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:07 م
صور .. تعرف على توصيات ندوة وزارة الداخلية حول آليات صناعة الأمن ندوة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء حاتم فتحي، مدير مركز بحوث الشرطة، أنه تم عقد ندوة حول آليات صناعة الأمن، واستعرضت الندوة الأبعاد الأمنية لمستأجري الشقق السكنية، وتم استعراض الوجهة القانونية لهذا الأمر ودور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق دون إبلاغ الشرطة.

وأضافمدير مركز بحوث الشرطة أن المتحدثين فى الندوة اتفقوا على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون إبلاغ الأمن.

وتابع، أن توصيات المؤتمر شملت ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون ابلاغ الجهات المعنية، وأهمية توعية المواطنين من خلال الأعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون ابلاغ الجهات المعنية.

وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة .

وألقت الندوة الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان ابعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.

 

 

تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (1)
 

 

تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (2)
 

 

تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (3)
 

 

تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (4)
 
تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (5)
 

 

تكريم المشاركين في ندوة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب (6)
 

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"الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب" ندوة للداخلية

الاٍرهاب

الداخلية

مواجهة الاٍرهاب

الضربات الاستباقية




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