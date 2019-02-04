صور ..ارتفاع عدد قتلى انهيار سد فالى في البرازيل إلى 134 و 199 مفقودا

كتب- هاشم الفخرانى – صور (رويترز)

ذكر فريق إنقاذ في بيان ، اليوم الاثنين ، أن عدد قتلى كارثة انهيار سد تشغله شركة فالى للتعدين في البرازيل ، ارتفع إلى 134 ، وعدد المفقودين يبلغ 199 شخصا.



استمرار عمليات البحث عن المفقودين

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبن فيه عشرات البرازيليين المفقودين جراء انهيار السد ، الأسبوع الماضى ، الذى وصفته المنظمات الدولية للإغاثة بأنه كارثة إنسانية تعرضت لها البرازيل .



اعمال الانقاذ لا زالت مستمرة



سد البرازيل المنهار



تأبين الضحايا



تأبين صحايا السد



تواصل اعمال البحث عن المفقودين



تابين ضحايا سد البرازيل