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الإثنين، 04 فبراير 2019 09:15 م
خالد صلاح
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صور ..ارتفاع عدد قتلى انهيار سد فالى في البرازيل إلى 134 و 199 مفقودا

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:46 م
صور ..ارتفاع عدد قتلى انهيار سد فالى في البرازيل إلى 134 و 199 مفقودا تواصل أعمال البحث عن المفقودين فى سد فالى
كتب- هاشم الفخرانى – صور (رويترز)
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ذكر فريق إنقاذ في بيان ، اليوم الاثنين ، أن عدد قتلى كارثة انهيار سد تشغله شركة فالى  للتعدين في البرازيل ، ارتفع إلى 134 ، وعدد المفقودين يبلغ 199 شخصا.

 

استمرار عمليات البحث عن المفقودين
استمرار عمليات البحث عن المفقودين

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبن فيه عشرات البرازيليين المفقودين جراء انهيار السد ، الأسبوع الماضى ،  الذى وصفته المنظمات الدولية للإغاثة بأنه كارثة إنسانية تعرضت لها البرازيل .

 

اعمال الانقاذ لا زالت مستمرة
اعمال الانقاذ لا زالت مستمرة

 

سد البرازيل المنهار
سد البرازيل المنهار

 

تأبين الضحايا
تأبين الضحايا

 

تأبين صحايا السد
تأبين صحايا السد

 

تواصل اعمال البحث عن المفقودين
تواصل اعمال البحث عن المفقودين

 

تابين ضحايا سد البرازيل
تابين ضحايا سد البرازيل

 

سد البرازيل المنهار
سد البرازيل المنهار

 


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سد البرازيل

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