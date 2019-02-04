صور ..ارتفاع عدد قتلى انهيار سد فالى في البرازيل إلى 134 و 199 مفقودا

ذكر فريق إنقاذ في بيان ، اليوم الاثنين ، أن عدد قتلى كارثة انهيار سد تشغله شركة فالى للتعدين في البرازيل ، ارتفع إلى 134 ، وعدد المفقودين يبلغ 199 شخصا.
استمرار عمليات البحث عن المفقودين
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبن فيه عشرات البرازيليين المفقودين جراء انهيار السد ، الأسبوع الماضى ، الذى وصفته المنظمات الدولية للإغاثة بأنه كارثة إنسانية تعرضت لها البرازيل .
اعمال الانقاذ لا زالت مستمرة
سد البرازيل المنهار
تأبين الضحايا
تأبين صحايا السد
تواصل اعمال البحث عن المفقودين
تابين ضحايا سد البرازيل
سد البرازيل المنهار
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