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صاحب محل يقتل عاملا بـ"مطواه" لوجود خلافات بينهما بشبرا الخيمة

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:31 م
صاحب محل يقتل عاملا بـ"مطواه" لوجود خلافات بينهما بشبرا الخيمة جثه - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات
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قتل صاحب محل بشبرا الخيمة، عاملاً طعنا حتى الموت لوجود خلافات بينهما، تم نقل المتوفى للمستشفى، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام المدعو "حسن .ط " صاحب محل جملة لبيع السجائر كائن بناحيه عزبه عثمان - دائرة القسم، بالتعدى على المدعو "ب.ر" عامل ، بمطواة وإحداث إصابته جرح طعنى بالصدر من الجهه اليسرى بسلاح ابيض "مطواه" أودى بحياتة. 

تمكن الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواهتحرر المحضر رقم 2834جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق

 

 


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