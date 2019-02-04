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شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن شارع الحجاز ومنطقة جامع الفتح غدا

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:39 ص
شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن شارع الحجاز ومنطقة جامع الفتح غدا انقطاع المياه - أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح)،  ابتداءً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء 5/2/2019 وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم، بمحطة هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
 
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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