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شبورة وشوائب عالقة تغطى سماء القاهرة والمحافظات والأرصاد توجه نصائح للسائقين

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:01 م
شبورة وشوائب عالقة تغطى سماء القاهرة والمحافظات والأرصاد توجه نصائح للسائقين شبورة كثيفة وشوائب بسماء الجيزة
كتب محمود راغب
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تشهد أغلب أنحاء الجمهورية شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية ، حيث غطت الشبورة والشوائب العالقة بالجو سماء عدد من المحافظات امتدت للقاهرة والجيزة ، مما يتسبب فى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد  اليوم الإثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى و القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

 

 


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