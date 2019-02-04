شاهد.. الملك سلمان بن عبد العزيز وعمره 3 سنوات فى مكة المكرمة

كتب محمد عبد العظيم

تحظى الصور التاريخية والقديمة للملوك والرؤساء والمشاهير باهتمام بالغ، خاصة الصور التى تظهرهم أيام الطفولة، وفيما يلى ننشر صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أيام الطفولة، حيث كان عمره 3 سنوات، وكان برفقة والده الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، خلال حفل استقبال لرؤساء وفود الحج فى مكة المكرمة.

وقالت صفحة "داره الملك عبد العزيز": "الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله يلقي كلمة فى حفل استقبال رؤساء وفود الحج فى مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، وعمره آنذاك (٣) سنوات عام 1357هـ / 1938م".



