video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عصابة وراء سرقة خزينة أموال مالك شركة بالنزهة ويعترفون: نفذنا 8 وقائع أخرى

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:45 م
سقوط عصابة وراء سرقة خزينة أموال مالك شركة بالنزهة ويعترفون: نفذنا 8 وقائع أخرى سرقة خزينة - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على شخصين، عقب قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، وسرقة خزينة أموال من شقة مالك شركة بمنطقة النزهة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصة به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار- 350 ألف جنيه- مشغولات ذهبية).

ومن خلال التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من "محمد.ع.ع- 29سنة"، و"عبد الرحمن.ن.م- 15 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام صاروخ كهربائى.

كما اعترفا بإرتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الإسلوب وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية - آى باد - 6 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال) وأضافوا أن باقى المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخصى بأحد البنوك والثانى بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصرى وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامى "تم ضبطها والتحفظ عليها" وجارى تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تشكيل عصابى لسرقتهم مولدات كهرباء فى صان الحجر

اعترافات عصابة القطامية: احترفنا سرقة محتويات المحلات بعد قص الأقفال

سرقة

اخبار الحوادث

مباحث القاهرة

جرائم السرقة

النزهة

سرقة خزينة

خزينة اموال




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة