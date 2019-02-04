سقوط عصابة وراء سرقة خزينة أموال مالك شركة بالنزهة ويعترفون: نفذنا 8 وقائع أخرى

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على شخصين، عقب قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، وسرقة خزينة أموال من شقة مالك شركة بمنطقة النزهة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصة به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار- 350 ألف جنيه- مشغولات ذهبية).

ومن خلال التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من "محمد.ع.ع- 29سنة"، و"عبد الرحمن.ن.م- 15 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام صاروخ كهربائى.

كما اعترفا بإرتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الإسلوب وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية - آى باد - 6 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال) وأضافوا أن باقى المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخصى بأحد البنوك والثانى بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصرى وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامى "تم ضبطها والتحفظ عليها" وجارى تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.