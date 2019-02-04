سعد الحريرى يدعم مرضى السرطان.. ويؤكد: نأمل بيوم يصبح فيه جزءا من الماضى

كتب إسلام جمال

عبر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عن دعمه لكل الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان، وذلك خلال اليوم العالمى للسرطان.

وشارك سعد الحريرى، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" أهظهر عدداً من الأطفال الذين تعايشوا مع السرطان ورووا تجاربهم مع هذا المرض اللعين.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للسرطان، كل الدعم والحبّ لرينا ولكل الأطفال الذين يعانون من هذا المرض الخبيث. نأمل أن نصل إلى يوم يصبح فيه هذا المرض جزءا من الماضي.#FutureReina @CCCLebanon pic.twitter.com/LCSCJcGxWt — Saad Hariri (@saadhariri) ٤ فبراير ٢٠١٩

وعلق الحريرى قائلاً: " بمناسبة اليوم العالمى للسرطان، كل الدعم والحبّ لرينا ولكل الأطفال الذين يعانون من هذا المرض الخبيث، نأمل أن نصل إلى يوم يصبح فيه هذا المرض جزءا من الماضى".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن السرطان يعتبر ثانى سبب رئيسي للوفاة في العالم، ويرجع إليه وفاة واحدة من كل 6 وفيات على مستوى العالم، 70% تقريباً من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث فى البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمى للسرطان الموافق 4 فبراير من كل عام.