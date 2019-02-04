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الإثنين، 04 فبراير 2019 10:22 م
خالد صلاح
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رئيس موريتانيا يتسلم دعوة من الرئيس السيسي لحضور القمة العربية-الأوروبية

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:06 م
رئيس موريتانيا يتسلم دعوة من الرئيس السيسي لحضور القمة العربية-الأوروبية الرئيس السيسى
أ ش أ
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية - الأوروبية المقرر عقدها الشهر الجاري في مصر.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط اليوم الاثنين، السفير المصري لدى موريتانيا أحمد سلامة، الذي سلم أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية.

وقال السفير: "إن اللقاء كان مناسبة لبحث مواضيع التعاون بين البلدين"، مضيفا: "أعرب لي الرئيس الموريتاني عن تقديره للتعاون بين البلدين"، مؤكدًا "الحاجة إلى دعم هذا التعاون على الأصعدة كافة".

 

 


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