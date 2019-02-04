video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:01 م
حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو انفجار بالصومال- ارشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو وأسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

 

وقالت الشباب - عبر موقعها الإلكتروني حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين إن الهجوم كان يستهدف تجمعا لمسئولين حكوميين وأفراد من رجال الأمن والمخابرات.

وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بمتفجرات كانت متوقفة على مقربة من مركز تجاري يقع بالقرب من مكاتب الحكومة المحلية في العاصمة مقديشيو.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موانئ بى آند أو تؤكد مقتل موظف فى بلاد بنط بالصومال

مقتل رئيس شركة موانىء مملوكة لحكومة دبى ببلاد بنط بالصومال

اعتقال عدد من المشتبه بهم فى تفجير قاعدة عسكرية إثيوبية بالصومال

حركة الشباب

الصومال

انفجار




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة