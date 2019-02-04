حبس عاطل ذبح والده داخل شقته بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف تامر العربى، المحامى العام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ذبح والده، كما أمرت النيابة بتصريح جثة المجنى عليه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى، بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المجنى عليه، وبالانتقال إلى الشقة تبين وجود جثة وبها آثار ذبح بالرقبة، وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه، وعلى الفور نجحت قوة من مباحث القسم من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.