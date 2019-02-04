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حبس تكشيل عصابى تخصص فى سرقة الخزائن بالنزهة

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:00 م
حبس تكشيل عصابى تخصص فى سرقة الخزائن بالنزهة خزينة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة النزهة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة خزينة أموال من شقة مالك شركة بمنطقة النزهة.

اعترف المتهمين بارتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية - آى باد - 6 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال) وأضافوا أن باقى المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخصى بأحد البنوك والثانى بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصرى وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامى "تم ضبطها والتحفظ عليها" وجار تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة .

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصة به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار- 350 ألف جنيه- مشغولات ذهبية).

 

ومن خلال التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من "محمد.ع.ع- 29سنة"، و"عبد الرحمن.ن.م- 15 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام صاروخ كهربائى.


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