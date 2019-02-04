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حاكم دبى: جمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لقاء تاريخى تفخر بلادنا باستضافته

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:55 م
حاكم دبى: جمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لقاء تاريخى تفخر بلادنا باستضافته حاكم دبى وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
كتب محمد رضا
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اختتم مؤتمر الأخوة الإنسانية، اليوم الاثنين، بدولة الإمارات ، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذى جرى خلاله توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية"، إضافة إلى توقيع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى.

ومن جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، "احتضنت دولة الإمارات، اليوم، رمزين عالميين لأكبر ديانتين سماويتين، البابا فرنسيس، والإمام الأكبر أحمد الطيب، لقاء تاريخى تفخر بلادنا باستضافته، وأطلقنا جائزة الأخوة الانسانية بمناسبة هذه الزيارة لترسيخ حوار حقيقى بين الأديان، وتشرفت الجائزة بتكريم الرمزين فى أول دورة لها".

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تدوينة حاكم دبى

 

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ولى عهد أبو ظبى وحاكم دبى وبابا الفاتيكان

 

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حاكم دبى مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

 

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بابا الفاتيكان يتحدث مع ولى عهد أبوظبى فى حضور حاكم دبى

 

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صورة تذكارية لحاكم دبى وولى عهد أبوظبى وبابا الفاتيكان

 

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تدوينة حاكم دبى باللغة الإنجليزية

 


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حاكم دبى

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الامام احمد الطيب

البابا فرنسيس

الشيخ محمد بن راشد




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