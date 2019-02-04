حاكم الشارقة: مصر هى التى ثقفتنى.. وظلت واقفة فى وقت يترنح ويسقط الآخرون

وائل ربيعى و تصوير عمرو مصطفى

قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتحدة العربية، "اعتبرونى واحدا منكم لأننى أنتمى لهذه الجامعة (جامعة القاهرة) وهى من أسستنى بالفكر الأكاديمي، فمصر هى التى ثقفتنى، وانعكس ذلك على بلدى".

وأكد القاسمى، خلال لقائه مع عمداء ومسئولى جامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، الاثنين، بمقر قاعة أحمد لطفى السيد بقبة جامعة القاهرة: "نحمد الله أنه أنقذ مصر وظلت واقفة فى الوقت الذى يترنح ويسقط الآخرون، نحمد الله على ما وصلت إليه مصر وعلى نعمتها ويومًا ما ستكون مصر قمة الدول العربية والأفريقية".

وسرد حاكم الشارقة اختياره لكلية الزراعة قائلًا: "مجموعى كان كبيرا فى الثانوية العامة وكنت أستطيع دخول كلية الطب أو الهندسة، لكنى فضلت الزراعة، ومنحتنى مصر مكان طالب مصر، فألا أكون بارًا بهذه الجامعة؟، وأنا أيام الجامعة كنت أنا و"شلتي" نحب المسرح وكرة القدم، مصر لها فضل على وعلى العالم العربي، كما أن جلوسى فى قاعة الدكتور أحمد لطفى شيء كبير، خاصة أنى كنت أحضر فيها خطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وتابع: "اليوم لابد أن أرد الجميل لمصر، فقد تعلمت منها الثقافة، ومن كلية الزراعة الزراعة، ونشكر الأساتذة العظماء بجامعة القاهرة الذين يقدمون الفكر والتنوير لأبناء مصر".