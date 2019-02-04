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جنايات بنها تقضى بإحالة 4 عاطلين للمفتى لقتلهم سائق بالإكراه

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:11 م
جنايات بنها تقضى بإحالة 4 عاطلين للمفتى لقتلهم سائق بالإكراه مجمع محاكم بنها - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات
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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بمعاقبة 4 عاطلين بإحالة أوراقهم للمفتى، للتصديق على حكم الإعدام لقيامهم بقتل سائق وسرقة سيارته بالإكراه فى طوخ.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بتلقى إشارة من المستشفى العام، بوصول "عبد الخالق. ف. ا" سائق جثة هامدة إثر عدة إصابات فى أنحاء الجسد.

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وارء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات ليلا على الطرق العامة فى طوخ، حيث قاموا باستيقاف المجنى عليه وطلبوا منه ترك سيارته إلا أنه رفض فقاموا بالتعدى عليه بالضرب فلقى مصرعه واستولوا على سيارته وفروا هاربين.

تم القبض على المتهمين وهم "جمعة. ع"، و"عبد السلام. ع"، و" نور. ن"، و"صبري. ر"، واعترفوا بارتكابهم الواقعه وأرشدوا عن السيارة المسروقة.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

شادى العتال

لقتلهم سائق بالإكراه !!!!!!!!!!

هو فيه قتل بالإكراه وقتل بالرضا قصدك لقتلهم سائق بعد محاولة سرقته بالإكراه

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