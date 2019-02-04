جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4 مليارات جنيه أول شهر لـ"زيرو جمارك"

كتب - أحمد يعقوب

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن افراج جمارك الاسكندرية عن نحو 11 الف سيارة ملاكى موديلات مختلفة بقيمة تزيد على 3.28 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى، الذى شهد اول تطبيق لزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن قيمة الرسوم الجمركية المسددة على تلك السيارات المفرج عنها بلغت نحو 147.8 مليون جنيه كما بلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة المحصلة عليها نحو 573.6 مليون جنيه بجانب سدادها لنحو 131.7 مليون جنيه قيمة رسم التنمية، وبذلك يصل اجمالى ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم نحو 853 مليون و 189 الف جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك فى بيان له، أن جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التى تنص على اعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من مليار و359 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التى تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائى الى جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وحول الانواع الأخرى من السيارات التى وردت الشهر الماضى اشار رئيس مصلحة الجمارك إلى افراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 727 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى بقيمة 700 مليون و 456 الف جنيه، حيث تم تحصيل رسوم جمركية عليها بقيمة 146 مليون و 552 الف جنيه وضرائب قيمة مضافة بقيمة 100.1 مليون جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم نحو 246 مليون و 654 الف جنيه والتى استفادت من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير لتعفى من سداد نحو 55.2 مليون جنيه بفضلها.

وحول رسائل قطع الغيار المفرج عنها خلال يناير الماضى من جمارك الاسكندرية اوضح رئيس المصلحة ورود 815 رسالة قطع غيار بقيمة 687 مليون و785 الف جنيه وسددت رسوم جمركية بقيمة 19 مليون و 853 الف جنيه الى جانب سدادها ضرائب قيمة مضافة بقيمة نحو 57 مليون جنيه ليصل اجمالى الضرائب والرسوم المسددة عنها نحو 76 مليون و 836 الف جنيه، كما استفادت تلك الرسائل من قطع الغيار من الاتفاقيات التجارية الثلاث ايضا لتعفى من سداد رسوم جمركية بنحو 24 مليون و 712 الف جنيه.

وأضاف ان هذه الرسائل من السيارات وقطع الغيار سددت ايضا ضريبة جمركية وغرامات بقيمة 55 مليون و 362 الف جنيه، كاشفا أن اجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية خلال يناير الماضى بلغ نحو 4 مليارات و661.4 مليون جنيه وحصيلة الجمارك والضرائب المسددة عليها تجاوزت المليار و232 مليون جنيه وقيمة الاعفاء التى استفادت منه تطبيقا لاتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير نحو مليار و439.2 مليون جنيه.