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جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الجلود الطبيعية بحيازة راكب سودانى

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:33 ص
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الجلود الطبيعية بحيازة راكب سودانى منفذ أرقين
أسوان ندى سليم
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نجح رجال الجمارك بمنفذ أرقين، من إحباط محاولة تهريب لكمية من الجلود الطبيعية، وذلك بحيازة أحد الركاب القادمين بالأتوبيسات من الخرطوم، ويدعى" ي . ع . ع" 24 سنة، سودانى الجنسية، وبتفتيش أمتعة الراكب عثر على المضبوطات. 

وتبين أن المتهم بحيازته عدد 30 قطعة لجلود طبيعية لحيوان الورل طول القطعة الواحدة متر و 40 سم تقريبا، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالإنقراض (سايتس)، وتم عرض المضبوطات على وحدة الحجر البيطرى بالمنفذ فأفادت بأنها من الجلود الطبيعية لحيوان الورل المحظور استيراده أو الاتجار فيه أو تداوله، وتمت إحالة الراكب للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


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