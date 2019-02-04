video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد خلايا ومستلزمات طاقة شمسية بالوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:00 ص
توريد خلايا ومستلزمات طاقة شمسية بالوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه خلايا شمسيه - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من توقيع برتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى ومديرية الإسكان بتكلفة 6 ملايين جنيه لتوريد وتركيب خلايا للطاقة الشمسية بمراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة ضمن خطة المديرية لاستكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى مراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه تم إبرام البروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى على أن يتم البدء فى التنفيذ اعتبارا من شهر فبراير الجارى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع تشغيل مبنى الديوان العام للمحافظة وعدة منشآت حكومية بنظام الطاقة الشمسية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتويع فى استخدامات الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. لو عندك خلايا شمسية فوق بيتك.. اعرف إزاى تبيع الكهرباء

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة