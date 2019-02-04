توريد خلايا ومستلزمات طاقة شمسية بالوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من توقيع برتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى ومديرية الإسكان بتكلفة 6 ملايين جنيه لتوريد وتركيب خلايا للطاقة الشمسية بمراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة ضمن خطة المديرية لاستكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى مراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه تم إبرام البروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى على أن يتم البدء فى التنفيذ اعتبارا من شهر فبراير الجارى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع تشغيل مبنى الديوان العام للمحافظة وعدة منشآت حكومية بنظام الطاقة الشمسية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتويع فى استخدامات الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء.