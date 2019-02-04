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تعيين حازم حكيم مشرفا على أعمال نيابة خدمة العملاء بالمصرية للاتصالات

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:25 ص
تعيين حازم حكيم مشرفا على أعمال نيابة خدمة العملاء بالمصرية للاتصالات عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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كشف مسؤول بالمصرية للاتصالات، عن تعيين حازم حكيم مشرفا على أعمال نيابة خدمة العملاء بالمصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات كيان مؤسسى ضخم، والعمل داخل هذا الكيان يتم على أساس مؤسسى غير مرتبط بأشخاص.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عدم وجود تغييرات فى الهيكل الإدارى الخاص بالشركة، وأن المصرية للاتصالات ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمى، وتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

ونفى المصدر، ما تردد حول استقالة هانى منعم نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وأنه تم تعيين حازم حكيم مشرفا على أعمال خدمة العملاء بالشركة بداية من فبراير الجارى.


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