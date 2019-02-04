"تعليم الأقصر" تشكل لجان لتلقى طلبات ومستندات مسابقة تعيين معلمين بدءً من غد

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أمرا إداريا بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقى طلبات المعلمين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، بدءاً من غد الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019.

وتتكون اللجنة بكل إدارة تعليمية بالأقصر من رئيس الموارد البشرية ومسئول الملفات والإحصاء والتعيينات والأجور المتغيرة وباحث قانونى لتلقى الطلبات بكل إدارة تعليمية، ووجه وكيل تعليم الأقصر بحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية كانتداب جزئى أو كلى، على أن يتم الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين .