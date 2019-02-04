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تعرف على محتويات الملصق الإلكترونى وكيفية تخزين بيانات السيارات

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:30 ص
تعرف على محتويات الملصق الإلكترونى وكيفية تخزين بيانات السيارات حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كشف مصدر أمنى عن كيفية عمل الملصق الإلكترونى فى ضبط المخالفات، حيث يحتوى على شريحة تحدد هوية السيارة عبر موجات بها وحدة ذاكرة صغيرة يتم تخزين بيانات ومعلومات عن السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه ومعلومات صاحبها ورقم هاتفه والإيميل الشخصى بالسائق.

واستطرد المصدر، أن جميع الطرق السريعة والداخلية سيتم تزويدها بأجهزة قارئ لهذه الشريحة الإلكترونية بحيث لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث ستكشف أجهزة القارئ الإلكترونى السيارات منتهية الترخيص أو التى ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها .

وأضاف المصدر، أن جميع الأنظمة الجديدة سيتم إدخالها داخل الوحدات المرورية لأن استخدام التكنولوجيا ستقضى بشكل كبير على سرقة السيارات، حيث إن صاحب السيارة بمجرد إبلاغه عن سرقتها سيتم إضافة هذه المعلومة على النظام وسيتم توقيفها عند أول قارئ إلكترونى ولن يتم ترخيص سيارة إلا بعد تركيب الملصق.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقرر فى المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقًا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.

 


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