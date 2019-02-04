تعرف على حركة تنقلات 4 رؤساء قرى بمركز ناصر فى بنى سويف

أصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، قرارًا تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز ناصر، شملت المجالس القروية بكل من "أشمنت،دنديل،بهبشبين، بنى عدي".

وتضمنت الحركة، نقل: "عادل أحمد عوض الله " رئيس قرية دنديل، للعمل رئيسًا لمجلس قروى أشمنت، و"عمار جودة جودة" رئيس قرية بنى عدى، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية دنديل، و"محمد عبد المنعم توفيق " رئيس قرية أشمنت، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بهبشين، و"حميدة محمد محمد خليفة" رئيس قرية بهبشين، للعمل رئيسًا لمجلس قروى بنى عدى .

وجه محافظ بنى سويف رؤساء المجالس القروية، بالاعتماد على الأسلوب الميدانى فى العمل، والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبا إياهم بأهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، مؤكدا على أن معيار النجاح الذى يقيم به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن، وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل فى الخدمات الجماهيرية، والنجاح فى استثمار كل الاعتمادات والمخصصات، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية لها والتنسيق مع الجهات المعنية.