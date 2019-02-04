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تشريع البرلمان: مشروع قانون لتنظيم علاقة المالك والمستأجر لمكافحة الإرهاب

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:59 م
تشريع البرلمان: مشروع قانون لتنظيم علاقة المالك والمستأجر لمكافحة الإرهاب جانب من ندوة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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قال الدكتور محمد خليفة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "إننا تقدمنا بمشروع قانون عن العلاقة بين المالك والمستاجر للشقق المفروشة التى تأوى العناصر الإرهابية والجنائية، فقانون المستأجر الحالى قديم ولا يتواكب مع التغيرات التى حدثت، حيث زادت معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق".

وأضاف عضو مجلس النواب، فى ندوة وزارة الداخلية عن مكافحة الإرهاب،: "ندرس تقديم مقترح قانون لتعديل علاقة المستأجر والمالك، حول الشقق المفروشة وتشريع معقول لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه لمكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأشار عضو مجلس النواب،إلى أنه سيتم توفر تطبيق على الواتس آب، لسرعة الإبلاغ عن المستأجرين، لعدم إرهاق أصحاب الشقق المأجرة وتشجيعهم على التفاعل والإبلاغ عن المستأجرين".

وتستعرض الندوة القاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام فى نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية فى مواجهة هذه المشكلة.


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