تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بنسبة 0.07% بختام تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً عدد 6.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8520.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% خاسراً عدد 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3160.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 108.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 46 شركة، فيما تراجعت 126 شركة.

وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.85%، فيما ارتفع 7 قطاعات على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم اميانتيت على رأس القائمة الخضراء بنسبة 5.11%، تلاه سهم سدافكو بنسبة 4.80%، ثم سهم أسيج بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم سوليدرتى تكافل القائمة الحمراء بنسبة 3.80%، تلاه سهم إعمار بنسبة .39%، ثم سهم البحر الأحمر بنسبة 3%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 9.97 مليون ورقة مالية منفذة.